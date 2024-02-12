"بايدن": "نتنياهو" يريد استمرار الحرب كي يتسنى له البقاء في السلطة

نقلت شبكة "إن.بي.سي" الأميركية عن مصادر مطّلعة، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قال في أحاديث خاصة أجراها في الآونة الأخيرة: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب كي يتسنى له البقاء في السلطة".
وذكرت المصادر أن "بايدن" أعرب عن إحباطه بسبب عدم قدرته على إقناع إسرائيل بتغيير استراتيجياتها العسكرية في قطاع غزة، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.
وأضافت أن "بايدن" أكد أنه يحاول إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، لكن "نتنياهو" صار يستحيل التعامل معه.
وبينت المصادر أن "بايدن" اعتبر "نتنياهو" العقَبة الرئيسية أمام إقناع إسرائيل بتغيير استراتيجيتها في غزة.
وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس أن "بايدن" أكد لـ"نتنياهو" ضرورة وجود خطة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ؛ لضمان أمن النازحين في رفح بجنوب قطاع غزة، قبل القيام بعملية عسكرية هناك.