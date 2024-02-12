"بايدن": "نتنياهو" يريد استمرار الحرب كي يتسنى له البقاء في السلطة

نقلت شبكة "إن.بي.سي" الأميركية عن مصادر مطّلعة، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قال في أحاديث خاصة أجراها في الآونة الأخيرة: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد استمرار الحرب كي يتسنى له البقاء في السلطة".