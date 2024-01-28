اجتماع استخباراتي في باريس لبحث صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

وأضافت بأن المقترح الإسرائيلي، الذي أرسل إلى الوسطاء في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، سيكون مطروحًا على الطاولة، ولأول مرة سيتم مناقشة تفاصيله، في محاولة للخروج بخطوط عريضة متفق عليها لصفقة بين إسرائيل و"حماس".