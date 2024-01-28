اجتماع استخباراتي في باريس لبحث صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

وصل مسؤولان إسرائيليان اليوم الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لبحث اتفاق يقود إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة مقابل تجميد القتال، وإطلاق أسرى فلسطينيين.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنه من المقرر أن يجتمع اليوم رئيس المخابرات الإسرائيلية الخارجية دادي بارنيع، ورئيس الشاباك (المخابرات الداخلية) رونين بار، في باريس مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، ورئيس وزراء قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وأضافت بأن المقترح الإسرائيلي، الذي أرسل إلى الوسطاء في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، سيكون مطروحًا على الطاولة، ولأول مرة سيتم مناقشة تفاصيله، في محاولة للخروج بخطوط عريضة متفق عليها لصفقة بين إسرائيل و"حماس".