استشهاد 47 فلسطينياً في بيت لاهيا والنصيرات وسط قطاع غزة وشماله

وأفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بأن الشهداء تمّ انتشالُهم من شمال المخيم إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على تلك المناطق، وتدمير مربعات سكنية كاملة على رؤوس ساكنيها، كما استُشهد ستة فلسطينيين في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على منطقة تل ذهب- غرب مدينة بيت لاهيا، التي استُشهد فيها خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 400 فلسطيني؛ معظمهم من الأطفال والنساء، بعد استهداف منازل ومراكز إيواء في المدينة، التي تتعرّض -كما مناطق شمال القطاع كافة-، لقصفٍ متواصلٍ من طائرات الاحتلال ومدفعيته.