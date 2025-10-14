شاهد.. مصرع 20 راكبًا في حريق مروّع داخل حافلة شمالي الهند بسبب ماس كهربائي

لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم، الثلاثاء، في حادث مأساوي إثر اندلاع حريق داخل حافلة ركاب شمالي الهند، يُعتقد أنه نجم عن ماس كهربائي، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وأفاد النائب المحلي عن الحزب الحاكم، ماهانت براتاب بوري، بأن الحافلة التي كانت تقل ما بين 35 إلى 50 راكبًا، اشتعلت فجأة أثناء استعدادها للانطلاق من مدينة جايسالمر باتجاه جودبور في ولاية راجاستان.
وأوضح أن الحريق اندلع بعد نحو خمس دقائق فقط من مغادرة الحافلة، حيث بدأ الدخان يتصاعد من مؤخرة المركبة نتيجة ماس كهربائي، وتمكّن السائق من إيقافها قرب محطة عسكرية، لكن النيران التهمتها بالكامل في وقت قصير.
وأكد بوري أن فرق الإنقاذ انتشلت 19 جثة من داخل الحافلة، فيما توفي راكب آخر أثناء نقله إلى المستشفى، بينما أُصيب أكثر من 15 شخصًا بجروح خطيرة نُقلوا لتلقي العلاج.
وأشار إلى أن الحافلة كانت حديثة ومزوّدة بنظام تكييف كامل، لكنها لم تكن تحتوي إلا على باب واحد فقط للدخول والخروج، ما حال دون تمكّن الركاب الجالسين في الجزء الخلفي من النجاة، قائلاً: "للأسف، احترقوا أحياء".
وقد ناشدت السلطات المحلية ذوي الضحايا التوجه للتعرّف على الجثث، مع تأكيدها على استخدام تحليل الحمض النووي (DNA) عند الضرورة للمساعدة في تحديد الهويات.