شاهد.. مصرع 20 راكبًا في حريق مروّع داخل حافلة شمالي الهند بسبب ماس كهربائي

وأشار إلى أن الحافلة كانت حديثة ومزوّدة بنظام تكييف كامل، لكنها لم تكن تحتوي إلا على باب واحد فقط للدخول والخروج، ما حال دون تمكّن الركاب الجالسين في الجزء الخلفي من النجاة، قائلاً: "للأسف، احترقوا أحياء".