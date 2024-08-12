فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون بجهود قطر ومصر وأمريكا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم، عن ترحيبهم بالجهود المستمرة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان نشرته الحكومة البريطانية، دعمهم للبيان الصادر عن أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يدعو إلى استئناف المفاوضات دون تأخير.
وشدّد القادة على أهمية العمل مع جميع الأطراف لمنع التصعيد، مؤكدين التزامهم ببذل كل الجهود للحد من التوترات وإيجاد حلول دائمة للاستقرار في المنطقة.
ودعا البيان إلى إنهاء المعارك بشكل فوري وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى "حماس"، مع التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أي عوائق.
وأعرب القادة الثلاثة عن قلقهم العميق إزاء تصاعد التوترات في المنطقة، داعين إلى الامتناع عن أي تصرفات من شأنها زيادة التوترات وتهدد فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.