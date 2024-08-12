فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرحبون بجهود قطر ومصر وأمريكا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان نشرته الحكومة البريطانية، دعمهم للبيان الصادر عن أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يدعو إلى استئناف المفاوضات دون تأخير.