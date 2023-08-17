معارك عنيفة تدور هناك.. أوكرانيا تخطف نقطة قوة روسية وتتحدث عن مكاسب!

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، تحقيق مزيد من المكاسب في هجومه المضاد على القوات الروسية عند الجبهة الجنوبية الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان تحرير قرية كانت تمثل نقطة قوة لروسيا.