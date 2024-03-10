الجامعة العربية تعلن اتفاق الرئاسات الثلاث في ليبيا على توحيد المناصب السيادية بالبلاد

أعلنت جامعة الدول العربية، أن رؤساء مجالس النواب والرئاسة والدولة في ليبيا، اتفقوا على توحيد المناصب السيادية في البلاد، بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة، وذلك خلال اجتماع في القاهرة، اليوم (الأحد).
وأوضحت الجامعة العربية، في بيان، أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة أكدوا، خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أكدوا ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات، وتقديم الخدمات الضرورية للشعب الليبي.
وأضافت أن الرئاسات الثلاث شددت على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.