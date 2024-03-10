الجامعة العربية تعلن اتفاق الرئاسات الثلاث في ليبيا على توحيد المناصب السيادية بالبلاد

وأوضحت الجامعة العربية، في بيان، أن رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة أكدوا، خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أكدوا ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات، وتقديم الخدمات الضرورية للشعب الليبي.