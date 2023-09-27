أذربيجان تكشف حصيلة ضحاياها في هجوم "ناغورنو قره باغ"

أعلنت أذربيجان، اليوم (الأربعاء)، مقتل 192 من جنودها ومدني واحد في هجومها الخاطف على جيب ناغورنو قره باغ الأسبوع الماضي.
وأوضحت وزارة الصحة الأذربيجانية أن أكثر من 500 جندي أذربيجاني أُصيبوا أيضًا في الهجوم الذي دام أقل من 24 ساعة، وانتهى بتعهّد من الانفصاليين تسليم أسلحتهم واتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبهم، ذكر الانفصاليون الأرمن أن 213 مسلحًا قُتِلوا في صفوفهم، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للهجوم إلى أكثر من 400 قتيل.
ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي يضع جيب ناغورنو قره باغ تحت سيطرة باكو، فر أكثر من 28 ألف شخص إلى أرمينيا.