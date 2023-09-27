أذربيجان تكشف حصيلة ضحاياها في هجوم "ناغورنو قره باغ"

وأوضحت وزارة الصحة الأذربيجانية أن أكثر من 500 جندي أذربيجاني أُصيبوا أيضًا في الهجوم الذي دام أقل من 24 ساعة، وانتهى بتعهّد من الانفصاليين تسليم أسلحتهم واتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا لـ"فرانس برس".