سفارة أمريكا ببيروت تحث رعاياها على مغادرة لبنان فورًا

وقالت السفارة الأمريكية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "نحض الراغبين في مغادرة لبنان إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى ولو كانت الرحلة لا تغادر على الفور أو لا تتبع الطريق الذي يشكل الخيار الأول بالنسبة لهم".