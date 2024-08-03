سفارة أمريكا ببيروت تحث رعاياها على مغادرة لبنان فورًا

حثت السفارة الأمريكية في لبنان، الأمريكيين، على "حجز أي تذكرة سفر متاحة" لهم لمغادرة البلاد، في ظل هواجس اندلاع حرب بين إسرائيل و"حزب الله" في ظل تصاعد في التوتر الإقليمي.
وقالت السفارة الأمريكية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "نحض الراغبين في مغادرة لبنان إلى حجز أي بطاقة سفر متاحة لهم، حتى ولو كانت الرحلة لا تغادر على الفور أو لا تتبع الطريق الذي يشكل الخيار الأول بالنسبة لهم".
وأشارت إلى أنه على الرغم من تعليق وإلغاء العديد من الرحلات؛ فإن "خيارات النقل التجارية لمغادرة لبنان لا تزال متوفرة".
من ناحية ثانية، قتل شخص السبت عندما قصفت مسيرة إسرائيلية سيارة على الطريق بين دمشق وبيروت في الأراضي السورية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بغارات إسرائيلية استهدفت قافلة شاحنات وقود في طريقها إلى لبنان من سوريا.
وقال المرصد إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق بيروت قرب منطقة الزبداني؛ مما أدى إلى مقتل شخص كان بداخلها".