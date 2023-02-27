مستوطنون إسرائيليون يحرقون عشرات منازل الفلسطينيين

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مستوطنين إسرائيليين شنّوا هجوماً واسعاً، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، على بلدة حوارة والقرى المجاورة لها، جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، حيث تسبّبوا في مقتل فلسطيني وإصابة أكثر من مائة آخرين بجروح، كما أحرقوا عديداً من المنازل والسيارات.