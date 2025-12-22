مأساة تهجير جديدة: الجيش الإسرائيلي يهدم مبنى سكنيًا في القدس الشرقية

شرعت آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية، الاثنين، في هدم مبنى من أربعة طوابق في القدس الشرقية، يقطنه أكثر من مئة فلسطيني، بحجة البناء من دون ترخيص، في خطوة اعتبرها السكان «مأساة»، وأكدت منظمات حقوقية أنها الأكبر من نوعها خلال عام 2025.