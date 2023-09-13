السودان.. 40 قتيلًا على الأقلّ في غارات نفّذها الجيش في دارفور

والشهر الماضي فرّ أكثرُ من خمسين ألف شخص من مدينة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان من حيث عدد السكان بعد العاصمة؛ نتيجة استمرار الحرب، وبعد أن أسفر قصف جوي للجيش طال منازل المواطنين عن مقتل 39 شخصًا.