لقاء "ترامب" و"نتنياهو".. رهان السلام أم استمرار الحرب في غزة؟

تفاؤل أمريكي

وأعرب ترامب، في مقابلة هاتفية مع "رويترز" أمس، عن ثقته في إبرام اتفاق، مشيراً إلى أن "الجميع يريد صفقة"، ولم تتلق حماس أي اقتراح رسمي بعد، سواء من ترامب أو الوسطاء، مما يعكس التحديات الدبلوماسية المعقدة، في الوقت نفسه، يصر نتنياهو على أن حماس يجب أن تتخلى عن أسلحتها أو تواجه الهزيمة، مقترحاً عفواً مشروطاً لقادتها بشرط مغادرتهم غزة.