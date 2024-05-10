أوقفوا إطلاق النار.. أمين الأمم المتحدة: "كارثة هائلة" تلوح بهجوم "إسرائيل" على رفح

أتى ذلك بعدما أعلن مسؤولون في الأمم المتحدة بوقت سابق، الجمعة، أن نحو 30 ألف شخص يفرون "كل يوم" من رفح المهددة بهجوم إسرائيلي واسع النطاق، وقد نزح حتى الآن أكثر من 110 آلاف من المدينة إلى أماكن أخرى في قطاع غزة.