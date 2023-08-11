روسيا تحذر الدول الإفريقية من التدخل عسكرياً في النيجر

وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية، بعد يوم من قرار المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بتفعيل قوة احتياطية تحسبًا لتدخل عسكري محتمل في النيجر، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية.