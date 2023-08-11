روسيا تحذر الدول الإفريقية من التدخل عسكرياً في النيجر

حذرت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، من أي تدخل عسكري في النيجر، بعد تهديدات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بتحرك عسكري لاستعادة نظام حكم الرئيس محمد بازوم.
وقالت روسيا إن "أي تدخل عسكري سيزعزع الاستقرار في الدولة الإفريقية المضطربة بقوة".
وجاءت تصريحات وزارة الخارجية الروسية، بعد يوم من قرار المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) بتفعيل قوة احتياطية تحسبًا لتدخل عسكري محتمل في النيجر، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية.
وتعهدت إيكواس، بعد اجتماع لرؤساء الدول الأعضاء في العاصمة النيجيرية أبوجا، بفرض عقوبات على المجلس العسكري ومنع أعضائه من السفر وتجميد أصوله وتفعيل قوة إقليمية.