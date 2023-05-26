مفاجأة بتقرير استخباراتي.. أوكرانيا متورطة في تفجير خط أنابيب "نورد ستريم"!

وأضافت الصحيفة أن برلين حصلت على معلومات عديدة من استخبارات أجنبية، ترجح أن يكون الجناة أوكرانيين، كما أضافت أن المحققين الألمان مشغولون في الوقت الحالي بالإجابة عن سؤال عما إذا كانت مجموعة غير خاضعة لسيطرة كييف أو الاستخبارات الأوكرانية هي من نفذ التفجيرات.