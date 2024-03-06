نيويورك تعلن نشر ألف عنصر عسكري في شبكة المترو لمحاربة الجريمة

وقبل سلسلة الحوادث التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، تعود أخطر حادثة إلى أبريل 2022، عندما أطلق رجل النار على قطار في بروكلين خلال ساعة الذروة، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص، وحكم عليه بالسجن المؤبد في أكتوبر 2023 بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.