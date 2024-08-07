السفارة الأمريكية في بيروت تتيح قروضًا مالية لرعاياها لشراء تذاكر المغادرة

وكانت السفارة قد دعت -في وقت سابق- رعاياها في لبنان إلى المغادرة، وطلبت من الذين لا يستطيعون المغادرة "التحضر لأخذ ملاجئ في أماكن تواجدهم لفترات طويلة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".