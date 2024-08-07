السفارة الأمريكية في بيروت تتيح قروضًا مالية لرعاياها لشراء تذاكر المغادرة

أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت، أنه يمكن للأمريكيين الراغبين في مغادرة لبنان، التقدم بطلب للحصول على قرض مالي تحت عنوان "العودة إلى الوطن".
وتفصيلًا، كتبت السفارة في منشور عبر منصة "إكس": "يمكن للمواطنين الأمريكيين المعوزين الذين يحتاجون إلى مساعدة للعودة إلى الولايات المتحدة، التقدم بطلب للحصول على قرض العودة إلى الوطن".
وكانت السفارة قد دعت -في وقت سابق- رعاياها في لبنان إلى المغادرة، وطلبت من الذين لا يستطيعون المغادرة "التحضر لأخذ ملاجئ في أماكن تواجدهم لفترات طويلة"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وسبق أن أهابت أنقرة وطوكيو برعاياهما مغادرة لبنان وعدم زيارة الجنوب؛ تحسبًا لتدهور الأوضاع بالمنطقة، كما أوصت سفارات الهند والسويد وبريطانيا وأستراليا -من بين دول أخرى- مواطنيها بمغادرة لبنان.
وتأتي هذه الدعوات بعد اغتيال القائد في "حزب الله" فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" إسماعيل هنية الأسبوع الماضي، وما أعقبه من تهديدات من طهران و"حزب الله" بالرد على عمليات الاغتيال.