الإمارات ترحّب ببدء عمليات تفريغ "صافر"

وثمّنت مساعي الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد أنطونيو غوتيريش، وتحالف دعم الشرعية في اليمن على ما قدمه من دعم لتسهيل عملية وصول السفينة البديلة لبدء عملية التفريغ، وتفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق.