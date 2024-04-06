سيارة مفخخة وبرميل بارود.. ضربة استباقية تمنع استهداف "داعش" لمقار الأمن الفلسطيني بالضفة

قال مصدر أمني فلسطيني، اليوم (السبت): "إن قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمكنت من تفكيك قوة مسلحة في بلدة سيريس شمال الضفة الغربية بايعت تنظيم "داعش" الإرهابي.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية عثرت على قذائف هاون ونفق صغير في منزل أحد أعضاء الخلية، إضافة الى برميل بارود وسيارة مفخخة مجهزة للتفجير تعتقد الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنها مُعدة لاستهداف مقار الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، وفقًا لاعترافات أعضاء الخلية، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف أنه أثناء تنفيذ المهمة تعرضت الأجهزة الأمنية لتفجير عبوة ناسفة لكنها سببت أضرارًا مادية فحسب.