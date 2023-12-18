واشنطن لقادة حماس: سلموا أنفسكم وأطلقوا الرهائن لتنتهي الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن حركة حماس يمكنها إنهاء الحرب باستسلام قادتها وإطلاق الرهائن .
وفي التفاصيل، صرح المتحدث ماثيو ميلر بالقول: "يمكن أن تنهي حماس الحرب إذا سلم قادتها أنفسهم وأطلقوا سراح الرهائن".
وأكد أن "واشنطن لم ترَ أي دليل على تعمد إسرائيل استهداف الصحفيين، نتوقع من الجيش الإسرائيلي اتخاذ الإجراءات المناسبة والتحقيق لمحاسبة المسؤول عن استهداف الصحفيين"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي "لدينا أدلة على استخدام حماس المدنيين كدروع بشرية، كما تأكدنا من استخدامها لمستشفى الشفاء كمركز قيادة".