واشنطن لقادة حماس: سلموا أنفسكم وأطلقوا الرهائن لتنتهي الحرب

وأكد أن "واشنطن لم ترَ أي دليل على تعمد إسرائيل استهداف الصحفيين، نتوقع من الجيش الإسرائيلي اتخاذ الإجراءات المناسبة والتحقيق لمحاسبة المسؤول عن استهداف الصحفيين"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.