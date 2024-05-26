سقوط 8 قتلى من حزب الله في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في لبنان بارتفاع عدد قتلى حزب الله إلى 8 في الغارات التي شنتها إسرائيل، اليوم الأحد، مشيرةً إلى وقوع 3 قتلى في غارة على بلدة حولا تحديدًا.