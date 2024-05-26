سقوط 8 قتلى من حزب الله في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في لبنان بارتفاع عدد قتلى حزب الله إلى 8 في الغارات التي شنتها إسرائيل، اليوم الأحد، مشيرةً إلى وقوع 3 قتلى في غارة على بلدة حولا تحديدًا.
وفي التفاصيل، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل اثنين وإصابة آخرين من المدنيين من جراء غارة بطائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت دراجة نارية في بلدة عيتا الشعب بجنوب لبنان.
وقبل ذلك، أفادت الوكالة الرسمية بأن غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة جنوب البلاد، مما أدى إلى وقوع إصابات.
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، من دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور، وفقًا للعربية نت.
ويتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.