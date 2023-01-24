ملك الأردن يطالب "نتنياهو" باحترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى

شدّد ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم "الثلاثاء"، خلال استقباله في عمان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وعدم المساس به.
وقال الديوان الملكي الأردني، عبر "تويتر": "إن الملك عبد الله أكّد ضرورة الالتزام بالتهدئة، ووقْف أعمال العنف، لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.
وبيّن الديوان أن الملك أعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحلّ الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.