ملك الأردن يطالب "نتنياهو" باحترام الوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى

وبيّن الديوان أن الملك أعاد التأكيد على موقف الأردن الثابت الداعي إلى الالتزام بحلّ الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.