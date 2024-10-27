بشاحنة يقودها "فلسطيني".. عملية دهس قرب قاعدة استخباراتية إسرائيلية تودي بحياة 6 وتصيب 29 آخرين

شهدت قاعدة "غليلوت"الاستخباراتية حادثة هزّت شمال تل أبيب، حيث شهدت هجوماً استهدف محطة للحافلات القريبة منها اليوم، حيث اصطدمت شاحنة، يقودها مواطن فلسطيني من عرب 48 يحمل الجنسية الإسرائيلية، بمجموعة من الجنود الإسرائيليين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 29 آخرين، بينهم حالات حرجة.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية وفق -العربية نت- أنها تتعامل مع الحادثة كـ"هجوم إرهابي"، في ظل الغموض حول دوافع المنفذ.
وقد صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانتظاره نتائج التحقيق، متوعداً بملاحقة "القتلة ومن أرسلوهم".
وتعد قاعدة "غليلوت" ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل، إذ تضم مقر شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" ووحدتي 8200 و9900، وتعتبر العمود الفقري للمنظومة الاستخباراتية.