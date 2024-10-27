بشاحنة يقودها "فلسطيني".. عملية دهس قرب قاعدة استخباراتية إسرائيلية تودي بحياة 6 وتصيب 29 آخرين

شهدت قاعدة "غليلوت"الاستخباراتية حادثة هزّت شمال تل أبيب، حيث شهدت هجوماً استهدف محطة للحافلات القريبة منها اليوم، حيث اصطدمت شاحنة، يقودها مواطن فلسطيني من عرب 48 يحمل الجنسية الإسرائيلية، بمجموعة من الجنود الإسرائيليين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 29 آخرين، بينهم حالات حرجة.