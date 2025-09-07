سيئول: انتهاء مفاوضات إطلاق سراح العمال الكوريين المعتقلين في الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، انتهاء المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح العمال الكوريين الذين اعتقلتهم سلطات الهجرة الأمريكية مؤخرًا في ولاية جورجيا.
وقال كانغ هون-سيك، رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بين الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة في سيئول، إن طائرة مستأجرة ستتوجه إلى الولاية الأمريكية لإعادة العمال المحتجزين، موضحًا أن بعض الإجراءات الإدارية لا تزال قيد الاستكمال، وبعد الانتهاء منها ستغادر الطائرة لنقل المواطنين.
وكانت سلطات الهجرة الأمريكية قد اعتقلت أكثر من 300 مواطن كوري جنوبي من أصل 457 شخصًا، خلال مداهمة نفذتها يوم الخميس الماضي على موقع بناء مصنع للبطاريات في مقاطعة براين بولاية جورجيا.
ويجري تشغيل المصنع من قبل مجموعة هيونداي موتور وشركة إل جي لحلول الطاقة المحدودة الكوريتين الجنوبيتين.
وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مفاوضات مكثفة بين سيئول وواشنطن، في وقت تتابع فيه الحكومة الكورية القضية عن كثب لضمان سلامة مواطنيها وإعادتهم في أقرب وقت ممكن.