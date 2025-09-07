سيئول: انتهاء مفاوضات إطلاق سراح العمال الكوريين المعتقلين في الولايات المتحدة

وقال كانغ هون-سيك، رئيس مكتب السكرتارية الرئاسي، خلال اجتماع رفيع المستوى بين الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة في سيئول، إن طائرة مستأجرة ستتوجه إلى الولاية الأمريكية لإعادة العمال المحتجزين، موضحًا أن بعض الإجراءات الإدارية لا تزال قيد الاستكمال، وبعد الانتهاء منها ستغادر الطائرة لنقل المواطنين.