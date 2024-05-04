"الحكومة اللبنانية": الحديثُ عن رشوة أوروبية لإبقاء النازحين حملةٌ متعمّدة للتشويه

وقال: "أمّا بشأن حزمة المليار يورو التي أقرّت للبنان من الاتحاد الأوروبي، والتي أُعلن عنها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي "نيكوس" للبنان؛ فهي مساعدة غير مشروطة للبنان واللبنانيين حصرًا، وتشمل القطاعات الصحية والتربوية والحماية الاجتماعية والعائلات الأكثر فقرًا، إضافة إلى مساعدات الجيش والقوى الأمنية من أمن عام وقوى أمن داخلي لضبط الحدود البرية، وكل ما يقال خلاف ذلك مجرد اتهامات سياسية غير صحيحة. كما أن رئيس الحكومة كان واضحًا في تأكيد عزم الحكومة على تطبيق القوانين على كل الأراضي اللبنانية، وكل من يقيم بشكلٍ غير شرعي سيتمّ ترحيله إلى بلده، وهذا الموضوع لا جدال فيه، والأوامر أعطيت للأجهزة المختصة لتنفيذ ما يلزم.