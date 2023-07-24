30 سفينة متوقفة بموانئ أوكرانيا.. و"غوتيريش" يدعو إلى العودة لاتفاق الحبوب

وقالت مصادر في قطاع التأمين إن تغطية مخاطر الحرب على موانئ أوكرانيا التي كانت جزءًا من اتفاق الحبوب السابق قد تم تعليقها، فيما ذكرت ثلاثة مصادر اليوم أن بعض مقدمي خدمات التأمين يدرسون ما إذا كانوا سيستمرون في توفير الغطاء التأميني لموانئ الدانوب، بينما قال أحد المصادر: "أقساط الذين لا يزالون يعرضون أسعارًا (للخدمة) سترتفع" ، وفقًا للعربية نت.