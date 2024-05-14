الأردن يدين اقتحام المتطرفين المسجد الأقصى

وشدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة؛ على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، لا سيادة لإسرائيل عليه، أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدّساتها الإسلامية والمسيحية، مطالباً إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد واحترام حرمته.