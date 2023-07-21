بعد تأخير استمر لسنوات.. انطلاق عملية إنقاذ "صافر" في البحر الأحمر

وقالت "نكت": "كان خطر تسرب النفط أو الانفجار يشكل سيفًا معلقًا فوق رؤوس الملايين من الناس الذين يعيشون في المنطقة، يمكن أن تلحق كارثة من هذا القبيل أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالنظم البيئية للبحر الأحمر ومصادر رزق المجتمعات الساحلية في المنطقة، وكلاهما مهدد بالفعل بسبب الحرب المستمرة والأزمة الإنسانية في اليمن وتأثيرات الأزمة المناخية المستمرة، لا يمكن تجّنب الخطر حتى يتم إزالة النفط بالكامل وبشكلٍ آمن".