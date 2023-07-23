قائد "الدعم السريع" يعلن انضمام ضباط من القوات المسلحة إلى صفوفه والجيش يرد

من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن "هناك تضخيماً لعدد "العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم إلى قوات الدعم السريع، لافتاً إلى أن "هذا الموقف المخزي لم ولن يؤثر إطلاقاً على تماسك ومعنويات أفراد الفرقة الخاصة والقوات المسلحة بصفة عامة".