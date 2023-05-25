أوكرانيا تنفي أيّ علاقة لها بهجوم الكرملين

وذكر "بودولياك" في بيان أن "روسيا تحاول تقليصَ إمدادات الأسلحة إلى كييف باللعب على مخاوف الغرب من تصعيد محتمل بسبب هجمات أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية"؛ وفقًا لـ"رويترز".