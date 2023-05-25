أوكرانيا تنفي أيّ علاقة لها بهجوم الكرملين

نفى ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم "الخميس"، أيَّ علاقة لأوكرانيا بهجوم بطائرات مسيّرة على الكرملين؛ ردًّا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وذكر "بودولياك" في بيان أن "روسيا تحاول تقليصَ إمدادات الأسلحة إلى كييف باللعب على مخاوف الغرب من تصعيد محتمل بسبب هجمات أوكرانية مزعومة على الأراضي الروسية"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من اليوم، أن تقييمات أجهزة مخابرات أمريكية كشفت أن وحدة خاصة تابعة للجيش أو المخابرات في أوكرانيا قد تكون دبرت الهجوم.