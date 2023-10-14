مصر تربط خروج الأجانب من قطاع غزة بإدخال المساعدات الإنسانية إليه

أفاد مصدر أمني مصري كبير، اليوم (السبت)، بأنه لا يمكن عبور حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة إلى مصر إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
ونقلت وكالة أنباء العالم العربي عن المصدر الأمني قوله: "إن السلطات المصرية رفضت فتح معبر رفح من الجانب المصري لعبور الأجانب والفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أخرى إلا بالتزامن مع السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية".
من جهة أخرى، ذكر مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح كمال الخطيب، أن السلطات المصرية تربط السماح بدخول وعبور الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية العالقين حاليًا في معبر رفح من الجانب الفلسطيني بدخول المساعدات.