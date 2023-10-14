مصر تربط خروج الأجانب من قطاع غزة بإدخال المساعدات الإنسانية إليه

أفاد مصدر أمني مصري كبير، اليوم (السبت)، بأنه لا يمكن عبور حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة إلى مصر إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.