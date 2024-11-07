عقب دعمه لـ"ترامب".. هكذا ستستفيد شركات "ماسك" من البيت الأبيض

وموّلت تبرعات ماسك جهودًا مكثَّفة لتشجيع الناخبين على التصويت بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي في يوليو، وترشح نائبته "كامالا هاربس" بدلًا منه. وقضى ماسك ليلة الانتخابات مع الرئيس المنتخب في ناديه بفلوريدا، وقال ترامب: إنه سيعين ماسك مسؤولًا عن الكفاءة في إدارته.