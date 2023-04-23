السودان.. "حميدتي" يظهر على متن عربة عسكرية وتوقّعات أمريكية صادمة بشأن الوضع الأمني

وفي وقت سابق، أكد "حميدتي" أنه متواجد داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع، في ردّ على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن عدم علمه بمكان دقلو، ولا حتى عناصره، في إشارة إلى أنه متوارٍ عن الأنظار.