السودان.. "حميدتي" يظهر على متن عربة عسكرية وتوقّعات أمريكية صادمة بشأن الوضع الأمني

لأول مرة منذ اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني الأسبوع الماضي، ظهر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقّب بـ"حميدتي" بشكل سريع في فيديو مقتضب.
وأظهر مقطع مصور انتشر، الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي، "حميدتي" بالصوت والصورة لأول مرة، متجوّلًا على متن عربة عسكرية في محيط القصر الرئاسي على ما يبدو.
وفي وقت سابق، أكد "حميدتي" أنه متواجد داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع، في ردّ على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي أعلن عدم علمه بمكان دقلو، ولا حتى عناصره، في إشارة إلى أنه متوارٍ عن الأنظار.
يذكر أن تلك الاشتباكات التي انطلقت في 15 أبريل الجاري، أدّت إلى مقتل ما يقارب 450 مدنيًّا حتى الآن، وإصابة نحو 2000 شخص، وسط خروج تامّ لأغلب المستشفيات في الخرطوم عن الخدمة، وانقطاع للكهرباء، وشحّ في مياه الشرب والمواد الغذائية.
وفي سياق متّصل، أكّدت مسؤولة بالخارجية الأمريكية، الأحد، أن الولايات المتحدة لا تتوقع تغير الأوضاع الأمنية في السودان على المدى القصير.
واستبعدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولي، في أن تنسق الولايات المتحدة عملية إجلاء أخرى للمواطنين الأمريكيين من الأراضي السودانية، في الأيام المقبلة.
ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إجلاء دبلوماسيّي بلاده من السودان، الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام، ووجّه الشكر إلى 3 دول ساعدت الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف؛ وهي: السعودية، وإثيوبيا، وجيبوتي.
ولاحقًا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها أوقفت مؤقتًا العمليات في السفارة الأمريكية في الخرطوم، وذلك بعد إجلاء جميع الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم بأمان.
وكانت قوة أمريكية أجلت الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم من مبنى السفارة الأمريكية، فجر الأحد، ونقلتهم إلى خارج السودان.
وكانت قوات الدعم السريع، أحد طرفي الصراع في السودان، أعلنت في وقت سابق من صباح الأحد إجلاءَ الدبلوماسيين الأمريكيين وأسرهم من السفارة الأمريكية في الخرطوم، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
ولاحقًا، كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن "جميع الدبلوماسيين الأمريكيين وأفراد عائلاتهم في طريقهم بأمان إلى خارج السودان، على متن طائرات عسكرية أمريكية".
وأضافت: أنه "تم إغلاق السفارة الأمريكية في الخرطوم بمغادرة الدبلوماسيين".