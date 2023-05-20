عسكرة آسيا.. "رسالة تحذير" من قادة السبع للصين وكوريا الشمالية.. وبكين تتوعّد بردّ حازم

وفي بيان صدر خلال لقاء القادة في هيروشيما، دعا المسؤولون بكين إلى "الضغط على روسيا لتوقف عدوانها العسكري ولتسحب فورًا وبشكل كامل وغير مشروط قواتها من أوكرانيا"، كما حذّروا من أن "التسريع في بناء ترسانتها النووية دون شفافية أو حوار هادف يشكّل مصدر قلق للاستقرار العالمي والإقليمي".