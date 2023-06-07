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"مجلس التعاون" يدين اقتحام وتخريب مقر سفارة البحرين ومنزل السفير بالخرطوم
"البديوي" دعا طرفي النزاع لسرعة المضي في تفعيل الهدنة الإنسانية واحترام الاتفاقيات الدولية
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لقيام مجموعة مسلحة باقتحام وتخريب سفارة مملكة البحرين ومنزل سفيرها في جمهورية السودان.
وتفصيلاً، شدد الأمين العام على ضرورة وقف جميع أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، باعتباره انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية.
وكرر "البديوي"الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدماً في تفعيل الهدنة الإنسانية، واحترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها، والانخراط الجاد في المباحثات الجارية، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.