"مجلس التعاون" يدين اقتحام وتخريب مقر سفارة البحرين ومنزل السفير بالخرطوم

وتفصيلاً، شدد الأمين العام على ضرورة وقف جميع أشكال العنف والتخريب، خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، باعتباره انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية.