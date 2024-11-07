"الخارجية الفلسطينية" تحذر من مخطط استيطاني للاحتلال في غزة

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخططات إسرائيلية للاستيطان في قطاع غزة، بعد شروع قوات الاحتلال في تقسيم وعزل شمال القطاع عن مدينة غزة، حيث بات القطاع عبارة عن تقسيمات معزولة عن بعضها؛ بهدف السيطرة عليه بالكامل.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب مُركّبة في قطاع غزة، من حرمان للسكان من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، علاوة على المجازر المستمرة في القطاع.
وحذرت في الوقت ذاته من قيام قوات الاحتلال بتوسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولًا لهدف خطير وهو تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، مطالبةً بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا، الذي يواصل ارتكاب المجازر بحق الأطفال والنساء.