"الخارجية الفلسطينية" تحذر من مخطط استيطاني للاحتلال في غزة

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن الاحتلال يرتكب جرائم حرب مُركّبة في قطاع غزة، من حرمان للسكان من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، علاوة على المجازر المستمرة في القطاع.