ما الذي يمكنها أن تحمله؟ رسالة من رئيس الصين إلى زعيم كوريا الشمالية!

وقال شي ردًّا على رسالة من كيم الذي هنّأه على إعادة تعيينه على رأس الحزب الشيوعي الصيني والدولة، في أكتوبر: إن "العالم والعصر والتاريخ يتغيّر بشكل غير مسبوق".