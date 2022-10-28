مئات القتلى والمعتقلين.. إيران لا تسلم جثث المحتجين إلى ذويهم إلا بشرط!

وأشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، في رسالة تحد للسلطات التي عمدت إلى أساليب القمع والعنف وإطلاق الرصاص الحي، بحسب ما أكدت أكثر من منظمة حقوقية مؤخراً؛ حيث أدى تعامل القوى الأمنية العنيف إلى مقتل العشرات، فيما اعتقل المئات.