محكمة بلجيكية تدين 6 بالقتل في تفجيرات نفذها متطرفون في بروكسل 2016

وكذلك أُدين أسامة عطار، الذي يُنظر إليه على أنه زعيم الجماعة ويُفترض أنه قُتل في سوريا. والأربعة من بين 6 متهمين أُدينوا بالفعل في فرنسا بشأن هجمات نوفمبر 2015 في باريس، لكن على عكس المحاكمة الفرنسية التي اُختتمت العام الماضي بقرار من هيئة قضاة، سوت هيئة محلفين قضية بروكسل.