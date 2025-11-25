أوكرانيا توافق مبدئيًا على اتفاق السلام الأمريكي بعد تعديلات جوهرية

أفاد مسؤول أمريكي لشبكة ABC News، يوم الثلاثاء، بأن الوفد الأوكراني وافق رسميًّا على شروط اتفاق السلام مع روسيا، الذي اقترحته الولايات المتحدة، مع بقاء بعض التفاصيل التي تحتاج إلى الترتيب.
ونقلت الشبكة عن المسؤول، الذي لم تُكشف هويته، قوله: "لقد وافق الأوكرانيون على اتفاق السلام، وهناك بعض التفاصيل الطفيفة التي يجب ترتيبها، لكنهم وافقوا على الاتفاق".
وجاءت الموافقة الأوكرانية بالتزامن مع محادثات سرّية أجراها وزير الجيش الأمريكي، دان دريسكول، يوم الاثنين، مع وفد روسي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن جهود واشنطن المكثفة لإحياء عملية السلام.
وأشارت ABC News إلى أن خطة السلام الأمريكية، التي كانت تتألف من 28 نقطة وعُرضت على أوكرانيا في جنيف، خضعت لتعديلات جوهرية لتصبح 19 نقطة فقط، بعد حذف بنود حسّاسة، من بينها العفو عن الأعمال المرتكبة خلال الحرب، بالإضافة إلى إلغاء القيود المقترحة على حجم الجيش الأوكراني في المستقبل.
ورغم هذه الموافقة المبدئية، أشار الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في خطاب ليلة الاثنين، إلى أن الخطة لا تزال بحاجة إلى مزيد من العمل والتطوير.
من جانبهم، صرّح مسؤولون روس، عقب محادثات نهاية الأسبوع، بأنهم لم يتلقوا أي تحديثات بشأن ما جرى في جنيف أو بشأن التعديلات التي أُجريت عقب محادثات المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين.
وعقب انتهاء محادثات جنيف، عاد المفاوض الأمريكي روبيو إلى الولايات المتحدة، بينما توجّه دريسكول إلى أبوظبي، حيث التقى، يوم الاثنين، سرًّا بوفد روسي لمراجعة التعديلات التي طالت خطة النقاط الـ28، وفقًا لما أفاد به المسؤول.