أوكرانيا توافق مبدئيًا على اتفاق السلام الأمريكي بعد تعديلات جوهرية

وأشارت ABC News إلى أن خطة السلام الأمريكية، التي كانت تتألف من 28 نقطة وعُرضت على أوكرانيا في جنيف، خضعت لتعديلات جوهرية لتصبح 19 نقطة فقط، بعد حذف بنود حسّاسة، من بينها العفو عن الأعمال المرتكبة خلال الحرب، بالإضافة إلى إلغاء القيود المقترحة على حجم الجيش الأوكراني في المستقبل.