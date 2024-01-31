الحوثيون يعلنون إطلاق عدة صواريخ على مدمرة أمريكية

وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد أعلنت مساء أمس، أنها أسقطت صاروخ كروز مضاداً للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر، دون الإبلاغ عن أضرار.