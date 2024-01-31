الحوثيون يعلنون إطلاق عدة صواريخ على مدمرة أمريكية

أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم (الأربعاء)، أنهم أطلقوا صواريخ بحرية عدة في اتجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بعد ساعات من إعلان الجيش الأمريكي إسقاط صاروخ للحوثيين.
وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان، أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية أطلقت عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية يو إس إس غريفلي في البحر الأحمر".
وكانت القيادة المركزية للجيش الأمريكي قد أعلنت مساء أمس، أنها أسقطت صاروخ كروز مضاداً للسفن أطلق من اليمن باتجاه البحر الأحمر، دون الإبلاغ عن أضرار.