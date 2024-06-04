مجددًا.. العلم الفلسطيني يثير الصخب في البرلمان الفرنسي

سادت جلبة في البرلمان الفرنسي اليوم (الثلاثاء)، عندما وقفت نائبة من اليسار حاملة العلم الفلسطيني، بعد أسبوع من إيقاف نائب آخر مؤقتًا بسبب قيامه بذلك.

ولوحت راشيل كيكي، العضو في البرلمان عن حزب "فرنسا الأبية" عن منطقة باريس، بالعلم في بداية جلسة الأسئلة للحكومة في مجلس النواب، وفقًا لـ"فرانس برس".

ووقفت النائبة وسط مجموعة من المشرعين من أحزاب الخضر والشيوعي وفرنسا الأبية، ارتدوا ملابس خضراء وبيضاء وحمراء وسوداء لهذه المناسبة، ورتبوا مقاعدهم بحيث تبدو من بعيد مثل العلم الفلسطيني.

وقالت رئيسة الجمعية يائيل براون بيفيه: "لا، لا، لا، لا،لا".

وأضافت: "اعتقدت أن الأمور كانت واضحة للغاية وأنكم، مثل أي شخص آخر، تمكنتم من قراءة قواعدنا".

ودعت "بيفيه" إلى معاقبة "كيكي" وتعليق الجلسة مؤقتًا.

وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة الجمعية المشرعين اليساريين أنه من المفترض أن يعبر البرلمانيون عن أنفسهم "بشكل شفهي حصريًا".

والأسبوع الماضي، قام النائب سيباستيان ديلوغو من حزب كيكي برفع العلم الفلسطيني، ما أدى إلى إيقافه عن العمل لمدة أسبوعين وخفض مخصصاته البرلمانية إلى النصف لمدة شهرين.

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "من المحظورات" لكن يجب أن يحصل "في لحظة مفيدة" وليس نتيجة "التأثر" بينما يحتدم النزاع الدامي بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.