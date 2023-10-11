أول دفعة من الجنود الفرنسيين يغادرون النيجر باتجاه تشاد

أخلى جنود فرنسيون قاعدتهم في غرب النيجر وغادروا في قافلة برية أولى تحت حراسة محلية، متجهين “إلى تشاد”، بحسب ما أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في نيامي منذ أواخر يوليو.
وقالت المجموعة في بيان تُلي عبر التلفزيون الرسمي إنّ “القوات المتمركزة في ولام غادرت قاعدتها اليوم”، مشيرة إلى أنّها “أول قافلة برية تغادر إلى تشاد تحت حراسة قوات الدفاع والأمن التابعة لنا”.
وإضافة إلى مغادرة القافلة البرية، تمّ تسجيل “ثلاث رحلات خاصة” في مطار نيامي: اثنتان لمغادرة “97 عنصراً من القوات الخاصة” وواحدة “مخصصة للخدمات اللوجستية”، وفق المصدر نفسه.
وأوضحت المجموعة العسكرية التي كانت أكدت رغبتها بأن يتم الانسحاب “بكل أمان”، أنّ فكّ الارتباط سيتواصل وفقاً لـ”الجدول الزمني المتفق عليه بين الطرفين”.
وسارع قادة الانقلاب لإصدار قرار يطلب من القوات الفرنسية الانسحاب بعد استيلائهم على السلطة بانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
وبعد طول رفض، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نهاية سبتمبر أن قواته ستنسحب من النيجر.
وكان حوالي 1400 جندي وطيار فرنسي منتشرين حتى الآن في النيجر لقتال الإرهابيين إلى جانب النيجريين، بمن فيهم حوالي ألف في نيامي و400 في قاعدتين متقدّمتين في الغرب في ولام وتباري-باري، في قلب منطقة تسمى “الحدود الثلاثة” مع مالي وبوركينا فاسو.