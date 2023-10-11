أول دفعة من الجنود الفرنسيين يغادرون النيجر باتجاه تشاد

وكان حوالي 1400 جندي وطيار فرنسي منتشرين حتى الآن في النيجر لقتال الإرهابيين إلى جانب النيجريين، بمن فيهم حوالي ألف في نيامي و400 في قاعدتين متقدّمتين في الغرب في ولام وتباري-باري، في قلب منطقة تسمى “الحدود الثلاثة” مع مالي وبوركينا فاسو.