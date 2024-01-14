"ترامب": العالم على شفير "حرب عالمية ثالثة".. وأنا القادر على منعها

وقال ترامب، أمام مناصريه في ولاية أيوا: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، كما نحن عليه الآن. وكما أقول في كل خطابٍ ألقيه، سأمنع وقوع الحرب العالمية الثالثة، فأنا على دراية بكل هؤلاء الناس".