"ترامب": العالم على شفير "حرب عالمية ثالثة".. وأنا القادر على منعها

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن العالم لم يكن في السابق قريباً من شفير حرب عالمية ثالثة، كما هو الحال عليه الآن، معرباً عن ثقته بقدرته على منع حدوث هذه الصراعات.
وقال ترامب، أمام مناصريه في ولاية أيوا: "لا أعتقد أننا كنا في أي وقت مضى في خطر نشوب حرب عالمية ثالثة، كما نحن عليه الآن. وكما أقول في كل خطابٍ ألقيه، سأمنع وقوع الحرب العالمية الثالثة، فأنا على دراية بكل هؤلاء الناس".
وأكّد ترامب الجمهوري، وفق روسيا اليوم، أن الولايات المتحدة في ظل إدارة خليفته جو بايدن، أصبحت "دولة ضعيفة وغير فاعلة" ولا يؤخذ رأيها بعين الاعتبار على الساحة العالمية.
وأضاف: "بايدن غير كفء للغاية. الشيء الوحيد الذي يعرف صنعه هو الغش في الانتخابات".
وفي سياق متصل، صرّح الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية مايكل معلوف؛ بأنه بعد الهجوم الغربي على اليمن، قد يخرج الوضع عن السيطرة، ويمكن أن تتوسّع الحرب وتغطي ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.
وكانت الولايات المتحدة قد أطلقت عملية "حارس الازدهار" التي تجمع أكثر من 20 دولة من أجل المساعدة على حماية التجارة الدولية والبِحارة في البحر الأحمر.
وبذلك شرعت يوم الجمعة الماضي في تنفيذ ضربات بمشاركة بريطانيا ضد مواقع للحوثيين في اليمن، وتوالت إثر ذلك التنديدات والتحذيرات من توسع الحرب في المنطقة والعالم.