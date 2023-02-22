فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث سبل مواجهة مجزرة نابلس

وقالت "الخارجية الفلسطينية" في بيان إن بناء المخططات الاستيطانية الجديدة، هي استمرار في السياسيات العنصرية القائمة على الضم التدريجي للضفة الغربية، لتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، لافتة النظر إلى أن بناء المخططات هي بمثابة استخفاف بقرارات الشرعية الدولية، وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء.