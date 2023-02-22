فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث سبل مواجهة مجزرة نابلس

أعلن سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، عن تقديم مذكرة رسمية، اليوم، بطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بأقصى سرعة ممكنة، لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتفصيلاً، قال السفير اللوح في تصريح له إن الاجتماع العاجل سيبحث أيضاً طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي نتج عنه اليوم ارتكاب مجزرة بشعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.
وشدد السفير الفلسطيني، على أهمية أن يخرج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من الجامعة العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية عزم الاحتلال، بناء 1000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة، كجزء من مخططات للاحتلال، لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية، التي أعلن عنها سابقاً، بهدف توسيع المستوطنات.
وقالت "الخارجية الفلسطينية" في بيان إن بناء المخططات الاستيطانية الجديدة، هي استمرار في السياسيات العنصرية القائمة على الضم التدريجي للضفة الغربية، لتقويض فرصة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، لافتة النظر إلى أن بناء المخططات هي بمثابة استخفاف بقرارات الشرعية الدولية، وبيان مجلس الأمن الدولي الأخير الذي صدر بإجماع الدول الأعضاء.