"بوريل": القمة الأوروبية الخليجية أكدت أولوية وقف النار في قطاع غزة ولبنان

وجاء ذلك بعد أن شدد البيان الختامي لأعمال القمة الخليجية الأوروبية على ضرورة الالتزام بمواصلة مفاوضات إعفاء الرعايا الخليجيين من تأشيرة الشنغن، وتأكيد استضافة السعودية النسخة الثانية من القمة في عام 2026، وأهمية إطلاق حوار إقليمي بين الجانبين لتعزيز الأمن والاستقرار، وفقًا للعربية نت.