الهجوم على رفح.. بوريل يحذّر من "مجزرة" وتوترات خطيرة مع مصر

في واشنطن، قال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يروا أيّ استعدادات تشير إلى “هجوم كبير” أو “وشيك”، في حين حذّروا من وقوع “كارثة”، خشية سيناريو مماثل لما حدث في شمال القطاع.