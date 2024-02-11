الهجوم على رفح.. بوريل يحذّر من "مجزرة" وتوترات خطيرة مع مصر

حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أن هجوماً محتملاً للجيش الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة سيشكّل “كارثة إنسانية تفوق الوصف”.
وقال جوزيب بوريل؛ في منشور على منصة إكس، “أكرر تحذير عديدٍ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر“.
وأضاف أن “استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن، ووقف الأعمال العدائية هما السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة”.
يشعر المجتمع الدولي بالقلق بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ الجيش بـ”تقديم خطّة” شنّ هجومٍ على رفح، الملجأ الأخير للنازحين بسبب الحرب في قطاع غزة.
في واشنطن، قال مسؤولون أمريكيون إنهم لم يروا أيّ استعدادات تشير إلى “هجوم كبير” أو “وشيك”، في حين حذّروا من وقوع “كارثة”، خشية سيناريو مماثل لما حدث في شمال القطاع.