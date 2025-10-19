الحوثيون يحتجزون ممثل "اليونيسف" و20 موظفًا أمميًا بعد اقتحام مجمع المنظمة في صنعاء

أكد مسؤول أممي أن الحوثيين يحتجزون ممثل منظمة "اليونيسف" في اليمن، البريطاني بيتر هوكينز، ضمن 20 موظفًا من الأمم المتحدة، عقب اقتحام مجمع تابع للمنظمة في صنعاء التي يسيطرون عليها منذ عام 2014.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هوكينز من بين 15 موظفًا دوليًا لا يزالون محتجزين داخل المجمع السكني التابع للأمم المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وكانت جماعة الحوثي قد احتجزت الشهر الماضي نائبة هوكينز، الأردنية لانا شكري كتاو، لعدة أيام قبل أن تطلق سراحها لاحقًا.
وفي بيان سابق، أعلن المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جان علم، أن عناصر من الحوثيين اقتحموا مجمع الأمم المتحدة (UNCAF) في صنعاء يوم السبت الماضي دون تصريح، مؤكدًا أنه تم الإفراج عن 11 موظفًا محليًا بعد استجوابهم، فيما لا يزال 5 موظفين محليين و15 دوليًا محتجزين داخل المجمع.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تسعى لمعالجة هذا الوضع الخطير بأسرع وقت ممكن، وإنهاء احتجاز الموظفين واستعادة السيطرة الكاملة على مرافقها في العاصمة اليمنية.
وتزامن ذلك مع اتهامات أطلقها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، اتهم فيها منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها "اليونيسف" وبرنامج الأغذية العالمي، بالتورط في "أدوار تجسسية وعدوانية"، على حد وصفه، وربطها بعمليات استهداف إسرائيلية مزعومة ضد قيادات الحوثي.
وردًا على هذه التصريحات، وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تلك الاتهامات بأنها "خطيرة وغير مقبولة"، مؤكدًا أنها تُعرض سلامة الموظفين والعاملين الإنسانيين للخطر، وتقوض جهود الإغاثة الإنسانية في اليمن.
وكانت مناطق سيطرة الحوثيين قد شهدت خلال الأشهر الأخيرة تكرارًا لاعتقال موظفي الأمم المتحدة، إذ سبق أن اقتحموا مكاتب المنظمة في 31 أغسطس واحتجزوا أكثر من 11 موظفًا، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.