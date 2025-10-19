الحوثيون يحتجزون ممثل "اليونيسف" و20 موظفًا أمميًا بعد اقتحام مجمع المنظمة في صنعاء

وفي بيان سابق، أعلن المتحدث باسم منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جان علم، أن عناصر من الحوثيين اقتحموا مجمع الأمم المتحدة (UNCAF) في صنعاء يوم السبت الماضي دون تصريح، مؤكدًا أنه تم الإفراج عن 11 موظفًا محليًا بعد استجوابهم، فيما لا يزال 5 موظفين محليين و15 دوليًا محتجزين داخل المجمع.