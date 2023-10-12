بعد تصريحات الرئيس للطائفة اليهودية.. البيت الأبيض: بايدن لم يرَ صورًا لأطفال إسرائيليين مقطوعي الرأس

وجاء التوضيح بعد أن قال بايدن خلال اجتماع لقادة الطائفة اليهودية في البيت الأبيض، الأربعاء: "من المهم أن يرى الأمريكيون ما يحدث. أنا أفعل ذلك منذ وقت طويل. لم أكن أظن أنني سأرى هذا، صور مؤكدة لإرهابيين يقطعون رؤوس الأطفال".